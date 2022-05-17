«Теперь мне не стыдно»: артистка Васильева поддержала спецоперацию ВС РФ

Россия обязана одержать победу в нынешнем противостоянии с Западом. При этом сегодня многие обрели веру в свою страну, принадлежность к которой еще ранее замалчивали при визитах заграницу.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявила народная артистка РФ Татьяна Васильева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Васильева, призналась, что сама была одной из тех, кто стыдился своей страны, а сейчас покинувшие Россию артисты, помогли ей «стать гражданкой».

«Почему мне не стыдно за Россию? Наоборот, у меня впервые за всю мою жизнь появилась гордость за то, что я здесь родилась, за то, что я русская. Благодаря даже этим людям, которые нас покидают, и я очень не то, чтобы этому рада, но они мне помогают стать гражданкой. Во мне никогда не было такого патриотизма, как сейчас. Никогда. Мне было немножко неловко, немножко даже стыдно иногда. Бывая за границей, как-то не хотелось мне говорить, что я из России, потому что неловко», – сказала артистка.

«Вот эта операция наша… по любому, мы ее выиграем. Мы не можем проиграть, потому что мы правы, нас вынудили поступить так, и у нас этого не может быть, если мы не победим», – заявила Васильева.