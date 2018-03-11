11.03.2018, Москва, Олег Кравцов

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Теперь Москва может противостоять США в любом конфликте – Stern

Дорогостоящая попытка Вашингтона нейтрализовать стратегический арсенал России потерпела неудачу, пишет германский журнал Stern.

“В прошлом году Дональд Трамп озвучил, что у него самая большая ядерная кнопка. После последней речи Путина, пожалуй, Трампу придется это переосмыслить. Российский президент представил целый арсенал высокотехнологичного оружия”, – отмечается в публикации.

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Издание перечисляет наиболее опасные новинки российского ВПК: межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», беспилотная подводная атомная лодка «Статус-6», ракета “Авангард”.

Но самой большой неожиданностью, пишет еженедельник, стала новость о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой.

“Насколько опасно это оружие? Короткий ответ: очень. Хотя с помощью этих системам Россия и не может захватить власть над миром, но тем не менее теперь Москва может противостоять США в любом конфликте. То, что Россия ищет пути, чтобы преодолеть американский противоракетный щит, не является чем-то новым, и об этом было объявлено Кремлем неоднократно. По сравнению с временами холодной войны по-настоящему новой ситуации не возникло: однажды запущенные стратегические ракеты не могут быть перехвачены, так было тогда и, видимо, есть и сегодня.

Но если предположить, что американский противоракетный щит был установлен не против воображаемых ракет Ирана, а из-за России, то необходимо отметить, что дорогостоящая попытка Вашингтона нейтрализовать стратегический арсенал России потерпела неудачу. В то же время способность России перехватывать даже атакующие ракеты очень высока”, – указывает журнал.

При этом автор статьи пишет, что реальная опасность для Запада и США — это не способность России нанести сокрушительный ядерный удар, а возможности, которые возникают ниже уровня применения ядерного оружия.

Также отмечается, что в деле широкомасштабного внедрения гиперзвукового оружия с большой дальностью действия “Россия в настоящее время, кажется, опережает всех”.

“Можно сомневаться, когда будут готовы к эксплуатации и будут ли вообще ракеты с ядерной энергетической установкой. Но ракета «Кинжал» и комплекс «Авангард» сами по себе чрезвычайно опасное оружие. Дальность действия комплекса «Кинжал» две тысячи километров, и он не оставляет для США практически никаких зон Anti-Access, Area-Denial (A2/AD), то есть территорий, защищенных от российского оружия. Или, другими словами, США должны очень быстро разрабатывать контрмеры для защиты своих дорогостоящих носителей ядерного оружия. Потому что в настоящее время они как на ладони.

В прошлом году также можно было наблюдать существенные изменения в позициях российских экспортеров оружия. В отличие от недавнего прошлого, теперь Кремль готов экспортировать и такое современное оружие, как система ПВО С-400 за столь необходимую ему валюту. Если Путин предложит свое гиперзвуковое оружие на продажу по всему миру, то его распространение заметно снизит способность США использовать свою подавляющую военную мощь во всех уголках планеты”, – резюмирует Stern.