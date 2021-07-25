«Теперь начнётся самое интересное»: ЦИК исключила Грудинина из списков КПРФ

25.07.2021, Москва, Елена Острякова

ЦИК РФ исключила в субботу из предвыборного списка КПРФ бизнесмена Павла Грудинина. Решение принято «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

О том, что Гудинин владеет долей в иностранной оффшорной компании, рассказала его бывшая жена Ирина.

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Защищать Грудинина в ЦИК пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«У вас нет никаких оснований. Это халтура и расправа самая настоящая», – заявил он.

Зюганов утверждал, что представители бывшей супруги Грудинина являются мошенниками, и не давал им говорить. Председатель ЦИК Элла Памфилова дала политику резкую отповедь.

«Мы эту дискуссию сейчас устроили из уважения к вам. У нас нет никаких оснований это устраивать. У нас есть решение Генеральной прокуратуры. Это более, чем достаточное основание. Если мы не выполним решение прокуратуры, она подаст на нас в суд. У вас есть право подать в суд и на прокуратуру, и на нас. Мы не обладаем компетенцией вести расследование, давать оценку людям, называть их бандитами, извините Геннадий Андреевич. Законный представитель бывшей супруги имеет такое же основание выступить, как и вы», – сказала Памфилова.

Сам Грудинин считает, что документы, предоставленные в ЦИК, были сфальсифицированы.

«То, что показывали представители Генпрокуратуры, никакого отношения к реальным документам не имеет. Пускай непрокурор разбирается, кто передал как будто бы из Белиза (на самом деле это невозможно) документы, которые стали основой для снятия кандидата Грудинина с предвыборной гонки. Моя бывшая жена действует несамостоятельно. В свое время она попала под влияние «Единой России» и рейдеров, которые делают за нее все», – заявил он либеральному телеканалу «Дождь».

Грудинин считает аргументом в свою пользу, что люди, которые представляли его бывшую супругу в ЦИК, ранее защищали интересы Дмитрия Медведева в разбирательстве по «расследованию» блогера-уголовника Алексей Навального.

По окончании заседания ЦИК Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ намерена обращаться в Верховый суд и ЕСПЧ.

«Но у нас есть и другие рычаги. Мы с этим произволом не согласны. Мы проведем общероссийскую акцию. Моя личная точка зрения, что эти сентябрьские выборы – последняя возможность мирно исправить ситуацию. Я знаю, как все начинается в «горячих точках». Давайте сделаем все, чтобы страна мирно вышла из системного кризиса», – сказал Зюганов.

Левый политик Николай Платошкин уже заявил, что исключение Грудинина из предвыборного списка только добавит голосов КПРФ.

«Спасибо огромное ЦИК. Они сегодня добавили лево-патриотическому блоку 5% голосов», – сказал Платошкин.

На фоне этого пафоса и либеральные, и провластные эксперты сходятся во мнении, что снятие Грудинина с выборов было выгодно самому Зюганову.

«КПРФ, как мы понимаем, сдала Грудинина давно, и о таком решении Геннадию Андреевичу Зюганову было давно, на мой взгляд, известно. И для администрации президента, и для вполне себе сотрудничающего с ней Геннадия Андреевича Зюганова, важно было, чтобы Павел Грудинин не собирался пойти на президентские выборы в 2024 году, ибо опыт его участия в публичной политике в 2017-2018 годах был в целом неплохим», – сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Станислав Белковский. «Геннадию Андреичу славно – не он же вытащил из списка спонсора, а как бы тот сам, получается, выпилился. Только вот со взносом грудининским что делать?» – пишет в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин. «А теперь начнётся самое интересное. С какой степенью оппозиционности КПРФ будет бороться за восстановление Грудинина в списках кандидатов депутатов в Госдуму? Будет ли разоблачать свои старые соглашения с Кремлем? Будет ли дрейфовать в сторону навальнят?» – строит прогнозы политолог Марат Баширов.