Итак, совершивших теракт в Москве боевиков, включая главаря, удалось взять живьем – выходцы из Таджикистана пойманы в Брянской области. ФСБ официально подтвердила, что преступники направлялись в сторону границы с Украиной. Опубликованы кадры первого допроса: трясущийся террорист говорит, что получил указание убить людей через Telegram от неких проповедников за награду в 500 тысяч рублей.

Ветераны силовых структур, с которыми удалось побеседовать корреспонденту «ПолитНавигатора», обращают внимание – именно украинская пропаганда еще с ночи тиражировала фейковые сообщения, будто ответственность за убийства в Москве берут террористы из ИГИЛ. Это явная попытка замести следы. Не было ни захвата заложников, ни выдвижения требований, ни смертников. Да и с чего же тогда моджахеды прорывались к границе с Бандерштадтом?

Вряд ли террористы, скрываясь от погони, читали новости в Сети, и увидели, что бойню в Москве осудило всё мировое сообщество за исключением одной Украины (как и в случае с Владленом Татарским, и с Дарьей Дугиной) – в Киеве лишь двадцать раз повторили «Це не мы! Русские сами себя обстреляли».

Впрочем, хотя украинский след становится всё более очевидным, ситуация не такая простая. Ветераны силовых органов говорят, что ГУР Буданова мог быть лишь промежуточным звеном в цепочке с истинным заказчиком.

Для Лондона, который, как считается, инспирировал все наиболее дерзкие диверсии с начала СВО, теракт в Москве – классическая спецоперация «под чужим флагом».

И совсем интересной выглядит биография нового посла Великобритании в Москве Найджела Кейси — это одновременно специалист по работе и с мусульманским Востоком, и с Россией (в 2021 года работал спецпредставителем британского премьера по Афганистану и Пакистану).

И ещё одна интересная деталь – с 2022 года украинским послом в Таджикистане работает Валерий Евдокимов, бывший глава Службы внешней разведки Украины. В этом же году было объявлено о формировании в рядах ВСУ тюркского батальона «Туран», куда набирались не только выходцы из Средней Азии, но также тюркоязычные представители из разных регионов и республик Российской Федерации.

Что же, ждём исчерпывающих показаний схваченных боевиков.