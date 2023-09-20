«Теряют доверие Запада»: Украина наступает на грабли дипломатической изоляции

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Оскорбительные выходки украинских дипломатов приведут к тому, что Киев потеряет всякое доверие своих союзников и попадёт в изоляцию.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше дипломатическое ведомство обратило внимание на коннотацию текста. Это не дипломатический, а политтехнологический приём, он уже наделал много шума. Это вопросы к нашему министру, каким образом мы ведём нашу внешнюю политику. Если такую громкую, то это один подход. Может быть, в современном мире такой ход и даёт результат», – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты ведут себя крайне некрасиво, и такими темпами скоро рассорятся со всеми.

«Но представьте себе ситуацию: вы общаетесь со старым знакомым, у вас доверие, была взаимоподдержка. Но с какого-то момента ваш знакомый начинает ваш разговор на двоих громко озвучивать, рассказывать налево и направо. Он ничего не делает буквально оскорбительного, но вряд ли вы после этого продолжите общение. Примерно то же самое делает украинская дипломатия. Конечно, нам в лоб не скажут: «Ребята, что ж вы делаете, на каком основании вы правите текст, который стал документом двадцати уважающих себя крупных субъектов». Но по факту это отразится, дипломаты это почувствуют: руки будут жать не так крепко, станут обходить стороной, чтобы очередной разговор не стал предметом хейта, меньше говорить тайн, в которые раньше посвящали. Вот, к чему приводит такой ход», – добавил политолог.