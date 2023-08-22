Тихановская собирается печатать и выдавать «паспорта змагаров»

«Объединенный переходный кабинет» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской собирается выдавать беглым змагарам паспорта.

Видео с презентацией нового «документа» представил на конференции «Новая Беларусь» «министр иностранных дел» Тихановской Валерий Ковалевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паспорт» будет красным с изображением змагарской эмблемы «Пагоня» на обложке. На страничках будут напечатаны достопримечательности Белоруссии и репродукция картины Марка Шагала, которого змагары считают белорусом, «Над городом». Живописный шедевр подредактировали, убрав изображение селянина со спущенными штанами.

По словам Ковалевского уже 57 тыс человек изъявили желание получить такой «паспорт». Это беглые белорусы, у которых возникают проблемы с передвижением по миру. Особенно из Украины, Грузии и Армении. Но треть желающих проживает в Белоруссии.

«Паспорта» планируют начать печатать в начале следующего года, когда найдут на это деньги. Однако неясно, будут ли «документы» признаны за рубежом.

«Мы не говорили, что это признание произойдет очень-очень нескоро. Мы не можем на сегодняшний день сказать, когда оно случится. Но мы говорим искренне и открыто, что этот процесс может затянуться и не будет таким быстрым, как нам всем бы хотелось. Мы начинаем это дело, понимая, что оно высоко рискованное. Есть масса факторов, которые могут помочь, и еще больше – которые могут помешать реализации этого проекта. Но про это нас просили белорусы», – сказал Ковалевский в интервью «Еврорадио».

Как выяснилось в процессе беседы это будет не вполне белорусский паспорт. Международный код, необходимый для авиаперелетов, предоставит некая страна, которую держат в секрете. И это будет не Литва, взявшая на содержание Тихановскую. Он не исключил варианта, при котором Еврокомиссия предоставит «змагарам» особый код. Но когда это произойдет неясно. Пока «кабинет» Тихановской рекомендует оформлять документы в странах проживания, какие получится.

«Но вместе с тем мы понимаем, что когда люди получают новые документы в новых странах, постепенно размывается общность белорусов. Люди выходят на национальные треки в тех странах, где они живут сейчас. Этот паспорт будет нас укреплять и объединять. Это атрибут государственности, который будет теперь с нами, где бы мы ни находились: Аргентина, Фиджи, Франция или Польша», – сказал Ковалевский.

Неустроенность толкает беглых белорусов на отчаянные шаги. Недавно в Польше задержали змагара с “паспортом гражданина мира”. Такие документы продаются с 1953 года мошенниками. Он собирался с ним лететь в Египет.