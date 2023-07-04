Тихоокеанский флот США опозорился, выдав русские самолеты и корабли за американские

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Американские военные поздравили свою страну с Днем независимости изображением российских кораблей и самолетов.

Соответствующий пост появился в микроблоге Тихоокеанского флота Соединенных Штатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На скандальный казус обратил внимание военный аналитик Илья Крамник

«Картинка с твитура американского Тихоокеанского флота. Распространение наших корабликов (проект 61) и самолетиков (Су-27) по мировым фотобанкам делает свое черное дело», – написал Крамник в своем тг-канале.

Впрочем, теперь этот твитт удален.

Но поисковые системы пока еще его выдают.

Это далеко не первый скандал такого рода.

Ранее член палаты представителей США Брайан Маст поздравил американцев с днем рождения военно-морских сил картинкой с изображением атомного ракетного крейсера ВМФ РФ «Пётр Великий».