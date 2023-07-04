Тихоокеанский флот США опозорился, выдав русские самолеты и корабли за американские
Американские военные поздравили свою страну с Днем независимости изображением российских кораблей и самолетов.
Соответствующий пост появился в микроблоге Тихоокеанского флота Соединенных Штатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На скандальный казус обратил внимание военный аналитик Илья Крамник
«Картинка с твитура американского Тихоокеанского флота. Распространение наших корабликов (проект 61) и самолетиков (Су-27) по мировым фотобанкам делает свое черное дело», – написал Крамник в своем тг-канале.
Впрочем, теперь этот твитт удален.
Но поисковые системы пока еще его выдают.
Это далеко не первый скандал такого рода.
Ранее член палаты представителей США Брайан Маст поздравил американцев с днем рождения военно-морских сил картинкой с изображением атомного ракетного крейсера ВМФ РФ «Пётр Великий».
Спасибо!
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