Тирасполь и Кишинев не замечают беженцев с Украины, но совершенно по-разному

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Более 285 тыс украинских беженцев прошли регистрацию в Приднестровье с февраля 2022 года. Из них более 45 тысяч остались на ПМЖ.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе сообщил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все они – уже наши. А вы их видите, нет? Я их не замечаю. Потому что они слились с нашим приднестровским социумом. А мы близки по духу, один народ, как говорится. Южная Украина и мы – один народ. У нас за все время не было ни одного конфликта с беженцами. Детки ходят в наши школы и детские сады. У нас есть украинские школы. Дух Приднестровья близок людям. Люди приехали сюда к миру. Мы поможем им здесь остаться. Никто не против»,- сказал Красносельский.

Большая часть украинских беженцев прибыла в Приднестровье из Молдовы, однако Кишинев отрицает эти цифры Тирасполя.