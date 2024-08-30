Тирасполь и Кишинев не замечают беженцев с Украины, но совершенно по-разному

Елена Острякова.  
30.08.2024 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 79
 
Дзен, Миграция, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Более 285 тыс украинских беженцев прошли регистрацию в Приднестровье с февраля 2022 года. Из них более 45 тысяч остались на ПМЖ.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе сообщил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 285 тыс украинских беженцев прошли регистрацию в Приднестровье с февраля 2022 года. Из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Все они – уже наши. А вы их видите, нет? Я их не замечаю. Потому что они слились с нашим приднестровским социумом. А мы близки по духу, один народ, как говорится. Южная Украина и мы – один народ. У нас за все время не было ни одного конфликта с беженцами. Детки ходят в наши школы и детские сады. У нас есть украинские школы. Дух Приднестровья близок людям. Люди приехали сюда к миру. Мы поможем им здесь остаться. Никто не против»,- сказал Красносельский.

Большая часть украинских беженцев прибыла в Приднестровье из Молдовы, однако Кишинев отрицает эти цифры Тирасполя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть