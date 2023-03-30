Только 20% выделяемых США средств доходят до Украины – сенатор

До Украины дошла лишь пятая часть от 113 миллиардов долларов помощи, выделенной США.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил сенатор Майкл Маккол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, остальные деньги идут американским военным и предприятиям ОПК. При этом администрация президента США Джо Бадена должна контролировать каждый доллар помощи, которая уходит на Украину, считает Маккол.

«Из 113 миллиардов долларов, выделенных на четыре вида дополнительных услуг, примерно 60% пойдут американским войскам, американским рабочим и на модернизацию американских запасов. На самом деле только 20% финансирования поступают непосредственно украинскому правительству в виде прямой бюджетной помощи.

Как того требует закон, эти средства направляются в Украину только после проверки того, что эти деньги потрачены на утвержденные статьи расходов и мероприятия. Все средства также подвергаются внешнему стороннему мониторингу со стороны компании Де Ллойд – они проводят выборочные проверки использования этой помощи…

В прошлом месяце я возглавлял делегацию Конгресса, посетившую Украину и Польшу для личного надзора за деятельностью агентства США по международному развитию в Украине. И воочию убедился, что этот процесс работает и передал четкое послание не только сотрудникам нашего посольства, но и президенту Зеленскому о важности надлежащего расходования американской помощи, чтобы гарантировать постоянную поддержку.

Короче говоря, каждый доллар на счету. Администрация Байдена должна ожидать, что этот комитет будет продолжать проявлять бдительность, требуя прозрачности и подотчетности в отношении американской помощи Украине», – сказал политик.