«Только не смейтесь»: Луценко объяснил, почему договора с Западом ничего не стоят

Вадим Москаленко.  
29.06.2024 13:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Почти все соглашения Киева с западными партнёрами – пустышки, не предусматривающие никаких обязательств со стороны стран НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Почти все соглашения Киева с западными партнёрами – пустышки, не предусматривающие никаких обязательств со...

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«Должны быть двусторонние договора, в которых было бы чётко прописано, чем нам помогают наши партнёры. Такой договор был один – Великобритания около года назад подписала соглашение, в котором по пунктам расписано, сколько сотен миллионов будет выделено Украине« и какое вооружение мы получим», – сказал Луценко.

«Все остальные двусторонние соглашения носят исключительно декларативный характер, они даже не подлежат ратификации в парламентах. Даже США недавно на уровне двух президентов подписали соответствующее соглашение, в котором, только не смейтесь, на протяжении трёх дней после вооружённого вторжения предусматривается консультация. Поэтому это всё [так называемый саммит мира] – шоу, которое оптимизма мне не прибавляет», – добавил политик.

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