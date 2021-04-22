«Только объединение в одну страну», – Сергей Михеев на Донбассе

22.04.2021, Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Не только Донбасс должен стать субъектом Российской Федерации, но и другие исторические русские земли, оказавшиеся в составе самостийной Украины после распада СССР.

Об этом заявил политолог Сергей Михеев во время общения с активом движения «Донецкая республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только объединение в единую страну – это магистральное движение для нашей геополитики и единственное решение для российской цивилизации. Но эта борьба будет трудной», – сказал Михеев.

«Кому как не жителям ЛДНР, семь лет живущих в условиях войны, знать о трудностях. Но в более плачевном положении находится Зе-оккупированное украинское население, которое жаждет возвращения на историческую Родину – Россию. Поэтому я убеждён, что Большой России – быть! И важно понимать, что наш козырь – смена лояльной риторики российских властей на более категоричную. В послании Федеральному собранию Путин сказал о «красных линиях», которые РФ теперь будет устанавливать сама. И эти «красные линии» – сигнал для Запада, что Российская Федерация себя, своих граждан, а также государственные и духовно-нравственные ценности отстоит», – отметил один из лидеров движения Алексей Муратов.

По словам Михеева, сколько бы внутри России не было предателей, у них не получится развалить эту великую державу. А вот Украину западные «партнёры» съедят с потрохами. «С исторической точки зрения выбор Украины ущербный», – подчеркнул российский гость.

Он считает успехом Запада, которому удалось разъединить и столкнуть лбами русских и украинцев. По словам эксперта, недруги России достигли своей цели обманным путём, и продолжают применять оружие лжи.

«Выходит так, что тот, кто лжёт, успешней нас, ¬– выразил своё мнение Сергей Михеев. – Но это в краткосрочной перспективе. Посмотрите, как на Украине в срочном порядке сочиняют историю про «всемогущих древних укров». Все эти сочинители обязательно споткнутся на собственной лжи. А русские, тем временем, должны удержаться на грани обмана и правды. У России сложная задача – нести в эту жизнь смысл».

Одним из объектов атаки Запада является Православие, также напомнил эксперт. Первоочередная цель западных партнёров – уничтожение христианства, в том числе на Украине. Именно с этим связан православный раскол в «незалежной», который лоббируется постмайданными чиновниками.

«Заокеанский гегемон руками марионеточных политиков Украины расчленяет тело Православной Церкви, сталкивая лбами верующих. Вера в Бога является центральным моментом всех событий, происходящих на нашей планете», – подчеркнул российский политолог.

Сергей Михеев обратил внимание на такой важный вопрос: «Почему американцы уделяют так много внимания расчленению Православной Церкви, вкладывая в это огромные суммы денег? Потому что «партнёры» понимают, что через религиозные междоусобицы можно вывернуть мозги людей наизнанку, и затем – решать свои преступные вопросы геополитического масштаба».