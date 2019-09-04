04.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Только полная интеграция с РФ спасет Белоруссию от украинского хаоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен осознать, чем чреват отказ от полной интеграции с РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил политолог Юрий Городненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше Лукашенко имел достаточно двойственную позицию. Он прекрасно понимал, что Белоруссия не выживет без российской помощи, но, беспокоясь за свою власть, старался максимально дистанцироваться от России. Но сейчас ему должно стать понятно, что будет с Белоруссией, если она не вольется в Россию. Самостоятельное существование Белоруссии – этот тот же самый сценарий, который был с Украиной. То есть уничтожение вертикали власти, хаос», – сказал Городненко.

Он полагает, что инстинкт самосохранения заставит Лукашенко согласиться на интеграцию с Россией.

«Только полная интеграция защитит Белоруссию от украинского сценария. Союзные государства и Евразийские союзы это чушь на постном масле», – резюмировал политолог.

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