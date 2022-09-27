«Только после победы над Украиной референдумы де-факто признают все» – Стрелков

27.09.2022  23:45 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 204
 
Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Только военная победа над Киевом может стать ключом к международному признанию воссоединения Новороссии с Россией.

Об этом в эфире «НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только военная победа над Киевом может стать ключом к международному признанию воссоединения Новороссии с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Решительность России и её военные успехи будут залогом того, что изменится позиция ряда стран СНГ, изменится вечно колеблющаяся позиция Минска – на более твёрдую.

И, в конце концов, де-факто, когда мы одержим победу над Украиной, когда это уродливое государственное образование, родившееся после 91-го года на развалинах России, будет ликвидировано. Де-факто тогда признают все. А сколько потребуется десятилетий для того, чтобы это было признано де-юре, по большому счёту особого значения не имеет.

Ключом к признанию возвращения Новороссии в состав России, а желательно и всей Украины, является наша военная победа и никак иначе» – подытожил Стрелков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть