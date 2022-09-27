«Только после победы над Украиной референдумы де-факто признают все» – Стрелков

Только военная победа над Киевом может стать ключом к международному признанию воссоединения Новороссии с Россией.

Об этом в эфире «НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решительность России и её военные успехи будут залогом того, что изменится позиция ряда стран СНГ, изменится вечно колеблющаяся позиция Минска – на более твёрдую.

И, в конце концов, де-факто, когда мы одержим победу над Украиной, когда это уродливое государственное образование, родившееся после 91-го года на развалинах России, будет ликвидировано. Де-факто тогда признают все. А сколько потребуется десятилетий для того, чтобы это было признано де-юре, по большому счёту особого значения не имеет.

Ключом к признанию возвращения Новороссии в состав России, а желательно и всей Украины, является наша военная победа и никак иначе» – подытожил Стрелков.