Томосеки пошли на захват храма прямо в день фейкового «собора»

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

После того, как митрополит Винницкий Симеон нарушил решение Синода УПЦ МП и поехал на «объединительный собор» к сулящему земные блага Петру Порошенко, в Спасо-Преображенский собор в Виннице зашла группа «спортсменов».

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу после завершения утреннего богослужения, около 20-ти молодых людей спортивного телосложения зашли в Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ и отобрали у охраны ключи от собора, ворот на въезде на территорию.

Сейчас клирики епархии сообщают, что в соборе выставлена «новая охрана», у которой и находятся отныне ключи.

…Клирики епархии сообщают, что не могут попасть и в помещение епархиального управления – их туда не впускают. Также поступает информация о том, что представители Службы безопасности Украины пытаются заставить ряд священников поддержать автокефальные настроения их архиерея митрополита Симеона, который по сообщениям СМИ, находится на данный момент в Киеве, где планируется проведение т.н. «объединительного собора». В адрес священнослужителей поступают различные угрозы, в случае, если они и дальше будут отстаивать свою каноническую позицию», – говорится в сообщении.