Топивший за Украину донецкий майданщик: «Я не вижу победы Украины»

Анатолий Лапин.  
01.08.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Даже выход на границы 91 года с захватом всех присоединенных к России территорий не будет окончанием войны для Украины.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил Энрике Менендес, один из организаторов митинга «За единую Украину» в Донецке, впоследствии уехавший в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже выход на границы 91 года с захватом всех присоединенных к России территорий не...

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Менендес при этом подчеркнул, что не может себе представить, как выглядит победа Украины, потому нужно сейчас думать о том, каким будет компромисс.

«Сейчас ситуация на линии фронта патовая – ни одна, ни другая сторона на данный момент преимущества военным путем добиться не может. Но, если эту ситуацию экстраполировать в какой-то длительный горизонт, то я могу представить, как будет выглядеть российская победа в этом вооруженном конфликте.

Но я не могу представить, как будет выглядеть украинская победа. То есть что это будет означать. Потому что даже если Украина настолько наберет мощь контрнаступления, что выбросит все российские войска с наших территорий, даже включая Крым, это не будет означать окончание войны», – сказал общественник.

«То есть все равно без политического урегулирования и решения окончания войны с выходом на границы 91-го года не будет. И это одна из идей, которые я пытаюсь везде, где могу, доносить.

То есть сейчас уже надо думать над планом Б, как будет выглядеть политическое урегулирование, на каких условиях, какие уступки с обеих сторон могут произойти, чтобы можно было выйти из состояния вооруженного конфликта. Пока предпосылок для этого я не вижу даже близко, что бы там ни заявляли Путин, Лавров. С нашей стороны даже таких заявлений нет», – заявил Менендес.

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