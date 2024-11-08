Торговаться будет трудно – коммунист сравнил размеры взаимно арестованных активов Запада и РФ

Западных активов в России гораздо меньше, чем российских — на Западе.

Об этом депутат Госдумы РФ Сергей Обухов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же справедливо отметили, что часть западных активов есть и у нас. Поэтому раз вы так, открываете ящик Пандоры, джина выпускаете, то мы будем так же поступать и с вашими активами.

Другая беда — не сопоставимые вещи. Я не могу назвать цифры. Я запрашивал соответствующие данные, но Министерство финансов под грифом их мне отправило, поэтому я не могу назвать. Но в любом случае я могу сказать, западных активов – меньше.

Большой тайны я не открою. Но они есть. Думаю, при урегулировании ситуации это будет один из серьезных моментов для торга с западными «партнерами», – заключил Обухов.