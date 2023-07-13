«Тотальное воровство» – в Киеве объяснили печальные итоги саммита НАТО

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«Западные партнёры» прекрасно видят, что львиная доля поставляемой на Украину помощи попросту разворовывается по дороге до адресата.

Об этом на канале Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё в начале большого нашествия были предложения о введении на государственной границе Украины программы, которая бы чётко отслеживала нахождение любого имущества на территории Украины. Отслеживала не только заход, но и отслеживала его доставки до потребителей. К сожалению, программа была не задействована, потому что определённым представителям власти не было выгодно, чтобы кто-то следил и знал, куда оно доходит. Возьмём ту же Запорожскую область, представители «зелёной» власти, которые официально хорошо и красиво крали, просто, что называется, эшелонами. Потому что несколько сотен железнодорожных вагонов, которые были разворованы, это только по железнодорожным перевозкам. А там ещё морские контейнеры, там ещё автомобили», – сказал Кривонос.

Он добавил, что воровство на Украине тотальное.

«Если порыть, то практически в каждой области Украины областные администрации этим занимаются, я уже не говорю о районных. Я уже не говорю непосредственно о других завозах имущества, в том числе для вооружённых сил, через нашу государственную границу. Американцы и другие наши западные партнёры это чётко понимают, и это вызывает, во-первых, недоумение: как можно украсть чужое, которое дают тебе, чтобы ты успешно воевал? Однако, между тем, так оно и есть», – констатировал генерал.

«Ну, видите, это одна из основных причин того, почему вот такие результаты мы имеем на саммите НАТО», – отметил ведущий интервью пропагандист Александр Близнюк.