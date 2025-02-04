Трамп четко обозначил американский интерес на Украине

Сергей Рыжов.  
04.02.2025 08:50
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


СNN развивакт тему свежего заявления Дональда: Трамп о его желании получить доступ к редкоземельным минералам Украины в обмен на продолжение помощи от США.

«Мы рассматриваем возможность заключения сделки с Украиной, где они обеспечат то, что мы им даем, своими редкоземельными ресурсами и другими вещами», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, выразив недовольство тем, что Европа не оказывает Украине такую же масштабную помощь, как США.

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СNN развивакт тему свежего заявления Дональда: Трамп о его желании получить доступ к редкоземельным...
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«Между нами — океан. Между ними — нет. Для них это важнее, чем для нас», — отметил он.

Трамп сообщил, что украинское правительство выразило готовность обсудить идею обмена запасов лития, титана и других редкоземельных минералов на дальнейшую поддержку со стороны США.

«Я хочу обеспечить безопасность наших поставок редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть отличные редкоземельные ресурсы. И я хочу гарантировать их доступность для нас — и они готовы это сделать», — подчеркнул Трамп.

«Этот прагматичный подход даёт некоторое представление о намерениях Трампа в отношении военного конфликта на Украине. Он давно выражает недовольство тем, что США несут основное бремя вооружения Киева, но пока не раскрывал своих конкретных планов относительно прекращения или продолжения поддержки Украины после вступления в должность», – говорится в публикации.

Обращает на себя внимание, что ровно о том же – то есть, о помощи в обмен на доступ к освоению ресурсов украинских недр, – говорил Зеленский, презентуя на Западе в последние месяцв президентства Байдена свой, уже подзабытый “план победы”.

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