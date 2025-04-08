Трамп изощрённо раздавит Зеленского, руками Макрона и Стармера – укро-нацист

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 23:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 418
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Администрация Дональда Трампа будет давить на Киев с требованиями прекращения войны через лидеров европейских стран.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Дональда Трампа будет давить на Киев с требованиями прекращения войны через лидеров европейских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США пытаются ценой Украины оставить войну у себя за спиной. Это даже не соглашение о перемирии, прекращении огня – война, стой, как говорится, раз-два. Это позиция Трампа. И он должен войти в историю как миротворец, ему свербит это ощущение непринадлежности к тому же кругу, к которому принадлежит критикованный им множество раз и унижаемый им Обама.

США не играют с Украиной в одной команде. Да, они, по крайней мере, пока что не играют в противоположной. Они не используют того, что прозвучало в ультиматуме, их мы не услышали, Украина не услышала, не услышала и Европа», – вещал Шкиль.

«Скорее всего, громко об этом сказано не будет, но такое подковёрное давление будет. В первую очередь, он будет даже не на Киев и не на офис президента, а на офисы других президентов. Например, на французский, на немецкого канцлера, на британского премьера.

То есть на институты власти будет совершаться это давление, чтобы через них давить на Украину – всё, поставьте точку, потом разберёмся, давайте остановимся, мы вас потом так вооружим, так обеспечим, что всё будет хорошо», – добавил нацист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить