Трамп изощрённо раздавит Зеленского, руками Макрона и Стармера – укро-нацист
Администрация Дональда Трампа будет давить на Киев с требованиями прекращения войны через лидеров европейских стран.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США пытаются ценой Украины оставить войну у себя за спиной. Это даже не соглашение о перемирии, прекращении огня – война, стой, как говорится, раз-два. Это позиция Трампа. И он должен войти в историю как миротворец, ему свербит это ощущение непринадлежности к тому же кругу, к которому принадлежит критикованный им множество раз и унижаемый им Обама.
США не играют с Украиной в одной команде. Да, они, по крайней мере, пока что не играют в противоположной. Они не используют того, что прозвучало в ультиматуме, их мы не услышали, Украина не услышала, не услышала и Европа», – вещал Шкиль.
«Скорее всего, громко об этом сказано не будет, но такое подковёрное давление будет. В первую очередь, он будет даже не на Киев и не на офис президента, а на офисы других президентов. Например, на французский, на немецкого канцлера, на британского премьера.
То есть на институты власти будет совершаться это давление, чтобы через них давить на Украину – всё, поставьте точку, потом разберёмся, давайте остановимся, мы вас потом так вооружим, так обеспечим, что всё будет хорошо», – добавил нацист.
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