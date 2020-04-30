Трамп хотел назначить Саакашвили «смотрящим» за Украиной – киевский экономист

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

Инициатива назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера исходит не от украинской власти, а от Республиканской партии США.

Об этом в эфире канала GolosTV UA заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю что это инициатива Зеленского или его офиса. Нужно понимать, что Саакашвили и хвастался своими близкими отношениями с ним с Республиканской партией США и в том числе лично с Трампом. Что такое первый вице-премьер у которого нет ни штата работников, ничего, есть только кабинет, автомобиль, охрана и секретарша? Он не будет влиять не на один процесс. А должность вроде громкая.

То есть это классический вариант смотрящего генерал-губернатора в колонии, который должен смотреть, чтобы в колонии делали так, как хочет хозяин. В данном случае хозяин – это республиканская администрация США», – сказал Всеволод Степанюк.