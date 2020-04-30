30.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, США, Украина
Просмотров:

Трамп хотел назначить Саакашвили «смотрящим» за Украиной – киевский экономист


Инициатива назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера исходит не от украинской власти, а от Республиканской партии США.

Об этом в эфире канала GolosTV UA заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не думаю что это инициатива Зеленского или его офиса. Нужно понимать, что Саакашвили и хвастался своими близкими отношениями с ним с Республиканской партией США и в том числе лично с Трампом. Что такое первый вице-премьер у которого нет ни штата работников, ничего, есть только кабинет, автомобиль, охрана и секретарша? Он не будет влиять не на один процесс. А должность вроде громкая.

То есть это классический вариант смотрящего генерал-губернатора в колонии, который должен смотреть, чтобы в колонии делали так, как хочет хозяин. В данном случае хозяин – это республиканская администрация США», – сказал Всеволод Степанюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть