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Киевский режим ожидают большие неприятности после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом в интервью украинскому блогеру Виталию Дикому заявил беглый российский оппозиционер Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет делать Украина после того, как к власти придут республиканцы через год, я не понимаю. То количество хамства, которое услышал Трамп от президента Украины не предполагает каких-то позитивных действий. Политика Зеленского просто ошибочна, и это одна из причин того, что сегодня происходит в Украине», – сказал Боровой.

Он считает, что Трамп не простил президенту Украины отказ расследовать коррупционную деятельность Хантера Байдена в 2020 году. Кроме того, недавнее приглашение Зеленским Трампа в Киев было откровенно хамским, поэтому слова Дональда о том, что он уважает киевского лидера нужно расценивать как сарказм.

«Когда дипломат говорит, что он относится с большим уважением к кому-то, это означает буквально противоположное: он не уважает этого человека. Президент, закончивший университет Лиги плюща, неразумному президенту, закончившему экономический факультет криворожского строительного института, объяснит в 24 минуты, что на самом деле происходит. Это обычное хамство», – сказал Боровой.