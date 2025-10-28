Трамп несёт чепуху, прекрасно зная, что Путин не поверит – экс-аналитик ЦРУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин общаются между собой гораздо чаще, чем об этом известно публике.

Такими данными с политологом Андреем Клинцевичем поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Джонсона, именно поэтому Путин и не реагирует остро на те или иные выпады Трампа в соцсетях.