Трамп несёт чепуху, прекрасно зная, что Путин не поверит – экс-аналитик ЦРУ
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин общаются между собой гораздо чаще, чем об этом известно публике.
Такими данными с политологом Андреем Клинцевичем поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Джонсона, именно поэтому Путин и не реагирует остро на те или иные выпады Трампа в соцсетях.
«Трамп, у него необыкновенный способ коммуникации, необычный. Он не постоянен, если так легко сказать, и у него нет стратегического видения. Его бэкграунд, он в развлечениях, в бизнесе, и это его включает и ведет больше, чем что бы то ни было.
Мне говорили из источников, в которых у меня есть некоторая уверенность, что в реальности идет гораздо больше общения между президентом Трампом и президентом Путиным.
Исходя из этого, вот то, что мы не видим, что президент Путин сильно реагирует или резко реагирует на какие-то заявления, немного иногда глупые, которые Трамп может твитнуть…
Ну, например, про «Томагавки», или окончание военных действий. Я думаю, что президент Путин очень четко и ясно просто объяснил Дональду Трампу позицию России», – заявил Джонсон.
