Трамп несёт чепуху, прекрасно зная, что Путин не поверит – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 359
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин общаются между собой гораздо чаще, чем об этом известно публике.

Такими данными с политологом Андреем Клинцевичем поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин общаются между собой гораздо чаще,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Джонсона, именно поэтому Путин и не реагирует остро на те или иные выпады Трампа в соцсетях.

«Трамп, у него необыкновенный способ коммуникации, необычный. Он не постоянен, если так легко сказать, и у него нет стратегического видения. Его бэкграунд, он в развлечениях, в бизнесе, и это его включает и ведет больше, чем что бы то ни было.

Мне говорили из источников, в которых у меня есть некоторая уверенность, что в реальности идет гораздо больше общения между президентом Трампом и президентом Путиным.

Исходя из этого, вот то, что мы не видим, что президент Путин сильно реагирует или резко реагирует на какие-то заявления, немного иногда глупые, которые Трамп может твитнуть…

Ну, например, про «Томагавки», или окончание военных действий. Я думаю, что президент Путин очень четко и ясно просто объяснил Дональду Трампу позицию России», – заявил Джонсон.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить