Трамп оставил себе право начать войну с Ираном

07.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Белого дома.

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«Сегодня я наложил вето на резолюцию S.J.Res.68, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана», – сказал Трамп.

«Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы 3 ноября, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за нее, сыграли им на руку», – добавил президент США.

По его словам, резолюция «нанесла бы серьезный ущерб возможностям президента защищать Соединенные Штаты, их союзников и партнеров».

«Резолюция предполагает, что прописанные конституцией полномочия президента по использованию военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире, полном меняющихся угроз. И конституция признает, что президент должен иметь возможность предугадать следующий шаг наших противников и предпринять в ответ быстрые и решительные действия. Именно это я и сделал!», – резюмировал Трамп.