Трамп помогает режиму Зеленского скрывать свои преступления

Анатолий Лапин.  
04.02.2025 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 532
 
Дзен, Коррупция, Политика, США, Украина


Главным выгодополучателем от прекращения финансирования грантоедских СМИ по программе закрытого уже агентства USAID является офис президента Украины.

Об этом в эфире видеоблога LMN заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным выгодополучателем от прекращения финансирования грантоедских СМИ по программе закрытого уже агентства USAID является офис президента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Теперь кто выгодополучатель? Конечно, офис президента. Потому что 90% всей критической журналистики в стране легло из-за прекращения американских проектов. И теперь некому будет расследовать, что там делается на гостендерах, что делается на оборонных закупках, что делается на дорогах.

Теперь некому будет расследовать злодеяния, некому будет писать о коррупции, вообще некому будет критиковать, выгодополучателем сейчас становится собственник, а еще единоличная власть – ей это очень на руку. Все, все критики отпали», – заявил Дроздов.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить