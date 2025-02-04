Трамп помогает режиму Зеленского скрывать свои преступления

Главным выгодополучателем от прекращения финансирования грантоедских СМИ по программе закрытого уже агентства USAID является офис президента Украины.

Об этом в эфире видеоблога LMN заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь кто выгодополучатель? Конечно, офис президента. Потому что 90% всей критической журналистики в стране легло из-за прекращения американских проектов. И теперь некому будет расследовать, что там делается на гостендерах, что делается на оборонных закупках, что делается на дорогах.

Теперь некому будет расследовать злодеяния, некому будет писать о коррупции, вообще некому будет критиковать, выгодополучателем сейчас становится собственник, а еще единоличная власть – ей это очень на руку. Все, все критики отпали», – заявил Дроздов.