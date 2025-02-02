Трамп пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений

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США пытаются спровоцировать Россию на новую гонку вооружений, рассчитывая, что экономика не выдержат траты на оборонку, как в своё время Советский Союз. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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