«Удары вглубь РФ по НПЗ – это миротворческая эскалация» – Трамп глумится над «Духом Анкориджа»

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Дроновые удары вглубь России по нефтянке – это, безусловно, эскалация, но она якобы может привести к завершению конфликта.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос журналиста о многочисленных ударах по российским НПЗ Трамп переадресовал госсекретарю Марко Рубио.

«Мы обсуждаем возможность Украины проникать глубоко на территорию России и наносить удары, чтобы Россия, чтобы Россия видела, как тяжело ей защитить и оборонить своё воздушное пространство», – сказал Рубио.

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может привести к завершению», – добавил американский президент.

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