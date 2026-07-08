«Удары вглубь РФ по НПЗ – это миротворческая эскалация» – Трамп глумится над «Духом Анкориджа»
Дроновые удары вглубь России по нефтянке – это, безусловно, эскалация, но она якобы может привести к завершению конфликта.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вопрос журналиста о многочисленных ударах по российским НПЗ Трамп переадресовал госсекретарю Марко Рубио.
«Мы обсуждаем возможность Украины проникать глубоко на территорию России и наносить удары, чтобы Россия, чтобы Россия видела, как тяжело ей защитить и оборонить своё воздушное пространство», – сказал Рубио.
«Это эскалация, но это также эскалация, которая может привести к завершению», – добавил американский президент.
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