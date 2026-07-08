«Удары вглубь РФ по НПЗ – это миротворческая эскалация» – Трамп глумится над «Духом Анкориджа»

Максим Столяров.  
08.07.2026 17:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 373
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Дроновые удары вглубь России по нефтянке – это, безусловно, эскалация, но она якобы может привести к завершению конфликта.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроновые удары вглубь России по нефтянке – это, безусловно, эскалация, но она якобы может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Вопрос журналиста о многочисленных ударах по российским НПЗ Трамп переадресовал госсекретарю Марко Рубио. 

«Мы обсуждаем возможность Украины проникать глубоко на территорию России и наносить удары, чтобы Россия, чтобы Россия видела, как тяжело ей защитить и оборонить своё воздушное пространство», – сказал Рубио.

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может привести к завершению», – добавил американский президент.

Читайте также: Зеленский отчитался на саммите НАТО: «Мы атакуем каждый НПЗ в России». 

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Удары вглубь РФ по НПЗ – это миротворческая эскалация» – Трамп глумится над «Духом Анкориджа»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить