Трамп в любом случае уже стал победой России – украинский эксперт
Даже в случае срыва переговоров и продолжения эскалации Дональд Трамп будет выгоден России, потому что вносит дестабилизацию в западный мир.
Об этом на канале «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Москвы Трамп – в любом случае это победа. Потому что это дезорганизация, дестабилизация американской внешней политики. Да, его политика может быть жестокой, но в то же время она не будет такой системной, последовательной, политикой удава, как это работало раньше. Одним словом, хаос», – сказал Бортник.
В то же время он подчеркнул, что не стоит обращать большого внимания на агрессивную риторику сторон, которая неминуема на этом этапе переговоров.
«Пока, похоже, или мы выходим на финальный раунд переговоров, и все максимально завысили ставки. Вот, знаете, кричат друг перед другом, угрожают, пришли вооруженными до зубов для того, чтобы все-таки сесть за стол переговоров. Или мы обратно скатываемся в эскалацию», – так и не пришел к определенному выводу укро-эксперт.
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