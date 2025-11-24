Трамп жаждет передышки для переформатирования отношений с Европой – Копатько
Замешательство, вызванное новыми мирными инициативами, может сыграть на руку Москве, поскольку в информационный вакуум на Западе понемногу проникает риторика, отличная от типично русофобской.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вопросы заключения мира [со стороны США] значительно ближе стали, такой вариант есть, маятник опять качнулся в сторону. Но если заглянуть на несколько лет вперёд, мы понимаем, что Европа подготовку к войне не остановила ни на грамм. Это никуда не денется ближайшие несколько лет, ни о какой демилитаризации речи не идёт.
Это передышка, связанная с тем, что американцам нужно как-то переформатировать свои отношения с Европой. А здесь какие варианты? Нужно сделать шаг назад. Но с наскока не пошли, ситуация оказывается, что у русских есть требования, что, оказывается, русские во многих вопросах не виноваты.
Это я цитирую европейцев, ни грамма пропаганды, мы просто цитируем источники», – отметил Копатько.
Он предположил, что в Европе и Америке может возникать всё больше и больше вопросов на этот счёт.
«Россия, оказывается, не виновата, это мы (Запад) эти деньги дали, организовали и содействовали организации госпереворота.
А вопрос – почему у русских должны быть санкции? А что делать с замороженными активами России? О каких репарациях может идти речь, если мы, опять таки, виноваты в этом конфликте или соучастники? Какой вариант решения вопроса? Это не репарации, а тогда что это?», – отметил он.
«Те же американцы, которые дают какой-то прогноз на будущее, говорят, так Россия может вернуться и в G-8 в этом случаем, могут быть ещё какие-то вещи. И что, эти 150 млрд, кто-то написал, что это «плата за мир Трампу» как посреднику в этом споре. Но надо понять ключевую вещь: Америка не посредник, а соорганизатор событий 2014 г.», – сказал социолог.
