Трампу и Путину есть о чем торговаться даже без Украины – The New York Times

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The New York Times уверена, что Дональд Трамп может многое предложить россиянам, даже без соглашения с Украиной, о близости заключения которого он заявил вчера.

«Трамп заявляет, что он сосредоточен на том, чтобы остановить марш смерти в Украине как можно скорее. Но для Путина переговоры о прекращении огня с Трампом являются средством для достижения гораздо более широких целей. В то время как Украина заявляет, что готова к полному перемирию, Путин ясно дал понять, что сначала он будет добиваться широкого спектра уступок. Итог: Кремль, похоже, полон решимости выжать как можно больше пользы из желания Трампа заключить мирное соглашение с Украиной, даже несмотря на то, что медленно продвигается в переговорах. С точки зрения Москвы, лучшие связи с Вашингтоном являются экономическим и геополитическим благом — благом, которое можно достичь даже тогда, когда российские ракеты продолжают обстреливать Украину», – говорится в публикации.

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Кремль рассматривает переговоры по Украине и по поводу американо-российских связей как идущие двумя отдельными путями. Путин продолжает стремиться к далекой победе на Украине, но иронизирует над требованием Трампа о прекращении огня, чтобы воспользоваться преимуществами потепления в отношениях с Вашингтоном, считает издание.

Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по иностранным делам нижней палаты российского парламента, заявил, что Трамп и Путин разрабатывают «двустороннюю повестку дня», которая «не связана с Украиной».

По мнению Москвы, сотрудничество с Трампом может принести экономические выгоды, такие элементарные, как запасные части для российских самолетов «Боинг», и геополитические выгоды, столь широкие, как сокращение присутствия НАТО в Европе. Менее понятно, использует ли Трамп эти надежды как рычаг для достижения лучшего соглашения для Украины, и не потеряет ли он в какой-то момент терпение с Путиным.

«Трамп любит скорые сделки. Если он увидит большие трудности, он может разочароваться и отвергнуть эту проблему в сторону», — говорит Александр Динкин, специалист по международным отношениям, который консультирует МИД России.

Как следствие, Путин, похоже, прилагает все усилия, чтобы удержать интерес Трампа.

«Что касается Украины, то Путин не демонстрирует никаких признаков ухода от своих далеко идущих целей — гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, сворачивание западного альянса в Центральной и Восточной Европе, ограничения для украинской армии и определенный уровень влияния на внутреннюю политику Украины», – добавляет газета.

Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве, заявил, что Россия будет искать «дорожную карту» к более широкому соглашению, прежде чем согласиться на любое прекращение огня.

«Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем выйти на модель, которая позволит России и США, а также России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга» , — сказал Войтоловский.

Для достижения такого соглашения Россия апеллирует к бизнес-ориентированности Трампа. Динкин заявил, что Кремль может исключить Соединенные Штаты из списка «недружественных стран» — классификации, ограничивающей возможности американских компаний вести бизнес в России.

Он добавил, что Москва особенно заинтересована в переговорах по авиационному сектору, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются российские авиакомпании при обслуживании своих самолетов американского производства. По его словам, США могли бы разрешить экспорт запчастей для самолетов и возобновить прямые рейсы в Москву; Россия могла бы позволить американским авиакомпаниям летать над Сибирью, упраздненной в 2022 году.

Анастасия Лихачева, декан факультета международных отношений Высшей школы экономики в Москве, сказала, что маловероятно, что Трамп обеспечит быстрое перемирие.

Но, по ее словам, оттепель в отношениях с США может привести к ослаблению санкций и облегчить российским компаниям работу по всему миру, послав сигнал, что «Россия больше не является проблемным партнером».