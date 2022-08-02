Трампу очень грустно от происходящего на Украине

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Новости Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы отказалась от Крыма или согласилась не вступать в НАТО».

Об этом Трамп сказал в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show.

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«Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-нибудь с НАТО: “Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО”, и у вас была бы страна. Я считаю, что путин хотел заключить соглашение», – сказал Трамп.

«А теперь я не думаю, что он (Путин – ред.) хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине – ред.) бомбит. Ну то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно», – сказал он.

Кроме того, Трамп назвал направление Путиным военных и техники к границам Украины перед началом СВО «отличной переговорной тактикой».

«И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это соглашение, которое можно было урегулировать. И он послал 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение – и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко», – заключил Трамп.