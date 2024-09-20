«Тратьте как хотите, только воюйте» – ЕС выделил Зеленскому кредит на €35 млрд под «доходы РФ»

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Европейский союз может в ближайшем времени выдать украинскому руководству кредитов ещё на 35 миллиардов евро.

Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский союз может в ближайшем времени выдать украинскому руководству кредитов ещё на 35 миллиардов...

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«Я рада объявить, что Еврокомиссия приняла предложение, которые дадут ЕС возможность выдать Украине заём в размере 35 миллиардов евро. Я уверена, что мы можем предоставить этот заём очень быстро.

Этот заём будет поддерживаться доходами от арестованных российских активов. Очень важно, что этот заём будет передан именно в ваш бюджет, это улучшит макрофинансовую стабильность Украины», – сказала глава Еврокомиссии.

«Вы сами будете решать, как использовать эти деньги, получите максимальную гибкость в том, чтобы обеспечивать ваши потребности. Это освободит больше ваших национальных ресурсов, чтобы улучшить ваши военные возможности», – подытожила Урсула.

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