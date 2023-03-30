Требовавшая стерилизовать бедняков соратница Зеленского решила взяться за ВСУшников

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На Украине разгорается скандал, связанный с намерением отменить льготы для демобилизованных военнослужащих.

С соответствующей инициативой выступила депутат от президентской партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов «Слуга народа» Галина Третьякова.

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«Существует большая проблема с пожизненными льготами участникам боевых действий, в свое время предусмотренными в действующем законодательстве» , сказала Третьякова.

По ее словам, новая концепция предусматривает льготы для участников боевых действий, которые существуют сейчас в законодательстве, заменить двух-трехлетней денежной стипендией или доплатой к основному доходу.

Стоит заметить, что ранее она относительно льгот участникам боевых действий высказывалась еще более цинично.

«Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор и только так», – заявляла депутат еще в 2019 году.

Напомним, что именно Третьякова призывала к стерилизации бедняков, поскольку дети у них «очень низкого качества».

Ее позицию критике подверг эксперт по вопросам социальной политики, депутат Рады ряда прошлых созывов Андрей Павловский.

«Когда наши защитники вернутся с фронта, то они увидят, что вернулись в совсем другую Украину, где у них нет никаких ни социальных, ни трудовых прав. Придется все это тяжелой борьбой восстанавливать», – пишет Павловский в киевском интернет-издании «Зеркало недели».

Примечательна логика, с которой он отстаивает необходимость сохранения льгот военным. С одной стороны, автор признает, что необходимо сокращать число получателей льгот, но в их число не должны входить военные, поскольку «еще не пришло время».

«Такие антисоциальные инициативы во время войны могут повлиять на настроение и моральное состояние наших защитников. Такая «государственная забота» — вряд ли удачный сигнал тем, кто сейчас на передней линии, на фронте, кто ежедневно рискует жизнью и здоровьем. Конечно, не о льготах думают эти люди сейчас, не о том, как государство будет проявлять заботу о них, если они будут тяжело ранены. Но одна мысль о том, что именно сейчас актуальной проблемой для социальной политики являются льготы для ветеранов, возмутительна. Это аморально и опасно. Это не просто депутатская ошибка, это — «зрада». В шаге от нее вот это безразличное чиновничье «мы вам ничего не должны», а еще в шаге и вовсе крамольное «мы вас туда не посылали». Кажется, не по тому пути идет наша соцполитика», – негодует Павловский.