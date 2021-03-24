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24.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Украина
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«Требую переводчика. Не понимаю русского». Киевский прокурор закатил скандал в суде

Новости Украины

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела известного украинского политолога Юрия Дудкина, обвиняемого в госизмене, из-за того, что прокурор не знает русского языка.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил поручитель Дудкина, депутат Верховной рады Илья Кива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кивы, Дудкин и его адвокат требовали разрешить им вести заседание на родном для них русском языке, но прокурор объявил протест и потребовал переводчика.

«В данном случае вопрос, который сегодня вообще выясняли – на каком языке можно вести заседания – на русском, который защитник и подозреваемый считают своим родным и им лучше понять друг друга. На этом они настаивали, но суд, учитывая позицию прокурора, который протестовал против этого, перенес заседание на 12 апреля для того, чтобы была возможность обеспечить судебное заседание и рассмотрение дела переводчиками.

Прокурор заявил, что он не понимает русского языка и требовал на том, чтобы заседание проходило на украинском, государственном. Но мы четко понимаем, что в законе есть возможность, которая позволяет разговаривать на том языке, которую подозреваемый считает своим родным», – заявил Кива.

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