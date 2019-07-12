Треть экономики Украины находится в тени

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

По расчетам Минэкономразвития Украины, в 2018 году уровень теневой экономики составлял 30% от официального ВВП, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в отчете Минэкономразвития “Общие тенденции теневой экономики в Украине”.

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По оценкам Минэкономразвития это на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

“Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет следует отметить, это самый низкий уровень, начиная с 2009 года. Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом”, – говорится в отчете.

В январе – сентябре 2018 уровень теневой экономики составлял 32% от ВВП. По сравнению с 2015 года показатель теневой экономики в 2018 году продемонстрировал снижение на 10 процентных пунктов.