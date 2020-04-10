Тревожный сигнал: В Крыму фиксируют прибытие пассажиров из Белоруссии

10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В последние дни увеличилось число граждан, прибывших в Крым из Белоруссии, где власти до недавнего времени отказывались вводить карантин, что обернулось накануне резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявила глава территориального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас за последние три-четыре дня увеличилось количество лиц, которые въезжают в Республику Крым путем авиасообщения. Это лица из Казахстана, Белоруссии и так далее. Они все установлены, им вручены соответсвующие постановления и они переданы под медицинское наблюдение. Дальнейший миграционный поток, в принципе, в тех же пределах, как и в предыдущие дни, то есть, нет резких скачков ни к увеличению, ни к уменьшению», – заявила Пеньковская.

Напомним, ранее власти республики запретили прием и размещение отдыхающих в базах отдыха, гостиницах и санаториях полуострова. Проводятся рейды для выявления нелегальных мини-гостиницы в прибрежных регионах, которые продолжают оказывать услуги туристам.