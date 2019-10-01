Трезвый голос из Киева: Автономию – всему Донбассу

01.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украина не сможет завершить конфликт в Донбассе без учёта мнения России, а «красной чертой» для Москвы является предоставление автономного статуса Донецку и Луганску с гарантией защиты от политических репрессий сторонникам Русской весны.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил Энрике Менендес, один из организаторов митинга «За единую Украину» в Донецке, впоследствии уехавший в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России это чисто политическое решение. Они будут спонсировать Донбасс бесконечно долго, невзирая ни на что – ни на санкции, ни на 3 млрд долларов в год, если не добьются устраивающего их решения.

Они его очень четко озвучили – внесение изменений в Конституцию по поводу особого статуса. Это – красная линия», – сказал Менендес.

Он считает, что в Киеве напрасно демонизируют идею автономии.

«Этой автономией (Донбасса) нас так пугают, что это прямо так противоречит жизненным интересам Украины. Кто запустил эту чушь, что автономия Донбасса, если правильно к ней подойти, невозможна?

Все ваши планы должны учитывать интересы даже той стороны, которая вам не нравится! Если в Киеве не будут согласны с планами, выгодными для Донбасса, это плохо для Донбасса. Это не будет работать. Если в Киеве действительно хотят урегулирования на Донбассе, значит, этот план должен быть одобрен Москвой, Донецком и Луганском. По-другому такие мирные договоренности не работают», – подчеркнул Менендес.

Он также подверг критике отказ Киева выполнять политическую часть Минских договоренностей под предлогом наличия «российских войск» в Донбассе.

«Каких именно? Российских регулярных? Так их там нет. А что делать с местными, которые воевали за ДНР и ЛНР? Куда уходить местным, если даже по данным нашего Генштаба большая часть воюющих – местные. Они тоже должны быть выведены? Или их разоружить без предварительных условий? Ответа на этот вопрос я не услышал.

Если эти люди не получают гарантий защиты своих прав, то есть ли у них смысл прекратить вооруженное сопротивление? Да, без России они не смогут вести фронтальную войну. Но колумбийские повстанцы ведут партизанскую войну десятками лет без всякой поддержки. Вы думаете, что в России нет людей, которые смогут их поддерживать деньгами и всем остальным? Для того чтобы, извините, взрывать метро – большие деньги не нужны. Москва же может сказать: я забрала «Грады» и танки но, блин, осталось дикое количество динамита, вот не могу найти весь, не могу».

Я сейчас не говорю такие резкие фразы не для того чтобы кого-то спровоцировать, единственное, что я хочу спровоцировать – это чтобы люди думали об этом. Я не военный эксперт, я не знаю, какова вероятность партизанской войны на Донбассе, если там людям, которые сейчас стоят на линии фронта, не предложат справедливых условий. Но я хочу, чтобы об этом подумали до, а не после», – сказал Менендес.

Он подчеркнул, что автономный статус должен быть предоставлен всему Донбассу, в том числе и территории, сейчас подконтрольной Киеву.

«Я считаю, что нужно давать автономию всему Донбассу. Всему. Это будет единственный нормальный вариант, который позволит дать развитие и быть менее конфликтным.

Мы говорим сейчас только о формальном статусе. Следующий элемент – должны быть общие выборы. Для руководства региона мы выбираем других людей, и равноправное участие в выборах принимают люди с обеих сторон, и дальше народ решает. Ведь, кроме формулы Штайнмайера, есть еще план Мореля, а и мы всю эту бодягу сейчас затянули для того, чтобы неподконтрольную территорию Донбасса вписать в местные выборы, которые в следующем году пройдут в Украине», – сказал Менендес.