Трезвый голос из Парижа: Путин вынужден реагировать на незаконную агрессию НАТО

Анатолий Лапин.  
03.12.2025 12:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 684
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Франция


Вчерашнее заявление Владимира Путина о готовности России к войне с Европой наверняка будет трактоваться западной пропагандой как свидетельство агрессивных планов русских. На самом же деле, Кремль попросту реагирует на провокационные слова главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, призывавшего к «превентивным ударам» против России.

Об этом в эфире телеканала TCI заявила экс-посол Франции в России Сильви Берманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, они (НАТО, – авт.) действительно отреагируют, сказав, что это Путин хочет войны. Это вполне возможно, и что «мы полны решимости, у нас есть средства для самообороны».

Но когда вы используете этот термин «превентивный удар», даже если речь идет о гибридных войнах, что это напоминает? Это напоминает войну в Ираке и американскую агрессию, которая также была полностью незаконной.

Так что с того момента, как это вызвало эту полемику, и мы говорили об этом в течение двух дней, и Путин отреагировал», – заявила Берманн.

