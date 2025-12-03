Трезвый голос из Парижа: Путин вынужден реагировать на незаконную агрессию НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчерашнее заявление Владимира Путина о готовности России к войне с Европой наверняка будет трактоваться западной пропагандой как свидетельство агрессивных планов русских. На самом же деле, Кремль попросту реагирует на провокационные слова главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, призывавшего к «превентивным ударам» против России.

Об этом в эфире телеканала TCI заявила экс-посол Франции в России Сильви Берманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.