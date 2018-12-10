10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Триумф Пашиняна: в новый парламент Армении прошли только его сторонники

Центральная избирательная комиссия Армении завершила электронный подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Националистический и евроатлантический Блок «Наш шаг», возглавляемый действующим и.о. премьера Николом Пашиняном, получил 70.43% голосов избирателей.

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На втором месте — партия «Процветающая Армения» с 8.27%. Лидер этой партии Гагик Царукян во времена революции также поддерживал Пашиняна и, не исключено, будет его соратником по ключевым инициатив будущей власти Армении.

Третья партия, проходит в парламент с 6,37% голосов — «Светлая Армения», которая также поддержала революцию под руководством Пашиняна.

Партии-представители предыдущей армянской власти, в том числе недавно правящая пророссийская Республиканская партия, даже не преодолели проходной барьер. Таким образом, политикум страны оказался зачищенным от представителем пророссийских сил. Эксперты прогнозируют постепенное смягчение позиции Еревана в карабахском вопросе и курс на “мягкое” выдавливание России из Армении. В частности, ослабление ее интереса к членству в созданном под эгидой Москвы ОДКБ,

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