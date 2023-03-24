Трусливый российский офицер получил срок за отказ воевать за свою страну

Олег Кравцов.  
24.03.2023 12:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


2-й Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в паблике суда.

2-й Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину. Об этом,...

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«Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы», – отмечается в сообщении.

В итоге суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Фактическому дезертиру назначено по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением воинского звания.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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