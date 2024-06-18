Тука: Второй «саммит мира» с участием России – сказки «про каву в Ялте» для идиотов

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Мирный саммит, в котором будут участвовать и Россия, и Украина возможен, но лет через 50.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне объективно абсолютно непонятно, на какой основе величайший глава офиса [говорил] относительно участия России в следующем форме. В качестве кого? Что ей там делать? Когда это будет? Ну, если, возможно, это будет через 50 лет, тогда может и да. Я всё-таки надеюсь, что за 50 лет, как минимум, Россия всё-таки немного изменится и ментально, и территориально. А сейчас об этом говорить – это просто продолжение сказок про кофе в Ялте», – возмущался бывший чиновник.

«Только абсолютно безответственные люди могут вбрасывать подобные тезисы в информационное пространство, это раз. А второе, лишь только полные идиоты могут искренне потреблять подобные информационные вбросы», – добавил Тука.