Тука жалеет, что война помешала сторонникам Залужного отмайданить Зеленского

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 11:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Украина


От очередного Майдана президента Украины Владимира Зеленского спасает война. В противном случае, сторонники уволенного накануне главкома ВСУ Валерия Залужного уже через день-два стояли бы на Банковой.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший гауляйтер подконтрольной киевскому режиму части ЛНР Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

От очередного Майдана президента Украины Владимира Зеленского спасает война. В противном случае, сторонники уволенного...

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«Я очень понимаю обычные человеческие чувства, которые сейчас могут владеть Валерием Залужным после такого позорного поведения со стороны той персоны, которая по иронии судьбы называется верховный главнокомандующий. И как после этого продолжать нести службу под его руководством? Согласитесь, довольно непростое решение», – сказал экс-чиновник.

«У меня стойкое ощущение, что Валерий Залужный – человек очень ответственный, поэтому, возможно, я могу допустить, что он найдет в себе силы переступить через собственные обиды, собственные амбиции, понять, что на него огромные надежды всего украинского народа…

Что касается будущего Валерия Залужного. Если бы сейчас не полномасштабное вторжение, то понятно его будущее, да? Я думаю, день-два и мы вместе с Залужным были бы на Банковой. Но что касается угрозы, которая лежит над этой страной, мне сложно сейчас представить, какое будущее может ждать Валерия Залужного», – заявил Тука.

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