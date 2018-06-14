14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Турчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины

Использование казачьих организаций во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ “недопустимо”.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии агентству Reuters, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам секретаря СНБО Украины, использование казаков во время Чемпионата мира по футболу “является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, а использование на мероприятиях ФИФА таких подразделений является недопустимым”.

Кроме того, по мнению Турчинова, “бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины”.

“Со стороны же международного сообщества, согласие с такими действиями является согласием и фактически поддержкой агрессии против Украины”, – отметил секретарь СНБО Украины.