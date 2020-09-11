Турчинов и Луценко раскудахтались на журналиста из-за вопроса о сдаче Крыма

11.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В потере Крыма, присоединенного к РФ без единого выстрела, виновато не пришедшее в результате госпереворота в 2014 году правительство майданщиков, а Российская Федерация и предыдущее руководство Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня будет вопрос к Александру Валентиновичу, не считаете ли вы, что аннексия Крыма это, по сути, сдача Крыма, и нужно ли за это судить?» – спросил Турчинова один из журналистов.

«Вы знаете, сдают бутылки в магазины, а Крым был захвачен Российской Федерацией! Отвечать за этот захват, безусловно, должны военные РФ и военно-политическое руководство РФ», – раздражённо ответил «кровавый пастор».

«…И, безусловно, те украинские политики и «деятели», которые разоружали армию Украины, которые уничтожали украинскую оборону, которые довели сектор оборонной безопасности до того состояния, который был в начале 2014 года», – бесился Турчинов.

В свою очередь, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко добавил, что в деле об «оккупации» Крыма, которое пришлось на время его исполнения обязанностей как генпрокурора, не нашлось состава преступления относительно Турчинова.

«Я с вашего позволения добавлю как действующий в тот момент генеральный прокурор Украины: мы вели дело, в том числе и по оккупации Крыма, мы получили заявление от гражданина Украины о государственной измене высшего политического руководства Украины тех времён, которые якобы допустили оккупацию Крыма. Это дело расследовалось, оно содержит сотни томов, были допрошены тысячи людей, были проведены очень сложные военно-технические, психологические и лингвистические экспертизы. В результате это дело было закрыто.

Заявитель обжаловал это решение, но украинские суды оставили это решение в силе. Почему? Потому что выводы комплексной военно-технической экспертизы свидетельствуют, что единственное действие, которое являет причинно-следственную связь с оккупацией Крыма, является вторжение вооружённых сил РФ на украинскую территорию, что грубо нарушило все существующие двухсторонние и международные договоры и конвенции.

Единственной причиной оккупации Крыма была не слабость украинского солдата, не отсутствие мифических приказов, а исключительно открытая агрессия РФ», – отдувался за подельника экс-генпрокурор.

Также он подчеркнул, что если кто-то из действующей власти хочет судить Турчинова, то пусть судит и себя, потому что президент Зеленский сам не освободил Крым за полтора года своего правления.

«Ещё одно хочу добавить, преступление не законченно, если нынешняя власть считает, что Турчинов плохо оборонял Крым, то преступление не закончено.

Крым всё ещё оккупирован, но в отличие от тогдашнего исполняющего обязанности президента Украины Турчинова, у президента Зеленского есть армия, есть логистика и бюджет, и при этом нет Харьковских соглашений, есть международный фронт поддержки.

Вперёд! Освобождаем Крым! Если кто-то хочет сказать, что Турчинов не осуществил действия и его за это нужно судить, то что делает полтора года новая власть? Может их тоже нужно судить?» – распалился Луценко.