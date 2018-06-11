11.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Турчинов и Парубий соскочили с уголовного крючка главной военной прокуратуры

Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное против ряда украинских политиков за потерю Крыма.

Об этом в своем блоге сообщил генерал ВСУ Павел Дисяк, по инициативе которого в прошлом году было инициировано соответствующее уголовное против Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Арсена Авакова, Степана Полторака и Игоря Тенюха, передает информагентство “Украинские новости”.

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“Вчера мой адвокат Франчук Александр Николаевич получил в Главной военной прокуратуре ГПУ постановление следователя о закрытии уголовного производства по моему заявлению по сдаче Крыма… Считаю закрытие уголовного производства преждевременным, таким, которое проведено не полно и требует большего времени для расследования, а потому мной и моим адвокатом данное постановление о закрытии дела будет обжаловано в суде… В меру предоставленных законом прав мы будем продолжать в этом направлении свою работу по установлению истины и возможности точной квалификации деятельности большого количества чиновников”, – говорится в заявлении Дисяка.

Ссылаясь на материалы дела, генерал также сообщает, что в рамках дела о возможных должностных нарушениях и служебной халатности следователями прокуратуры был допрошен ряд политиков и военных, которые с конца февраля 2014 г. занимали высокие должности.

По его словам, допросы дали “много ценной информации, и она теперь задокументирована процессуально для истории”.

“Меня радует то, что военные прокуроры согласны со мной, что такое дело и такое расследование очень важны и актуальны, и на их результаты существует общественный запрос”, – отмечает генерал.

В то же время, по его мнению, следствие до сих пор не собрало достаточный объем процессуальной информации, а также не провело допросы многих других должностных лиц и военных, которые могли быть причастны к потере Украиной Крыма или обладать значимой информацией по этому поводу.

Так, по мнению генерала, среди следователям стоило бы разобраться, по каким причинам около месяца после начала событий в Крыму практически бездействовал антитеррористический центр СБУ, так как в этом ведомстве долго не был назначен первый заместитель главы, который и должен был курировать всю эту работу. Следствию так и не удалось установить, почему в те дни СБУ и другими правоохранительным органами не было предпринято никаких активных мероприятий.

Помимо этого, Дисяк считает странным, что следствие не смогло выяснить у генерала Балана, который командовал крымской группировкой Внутренних войск МВД Украины, почему помимо “Беркута” и спецназа СБУ тогда так и не был задействован специально подготовленный для подобных кризисных ситуаций полк спецназа “Тигр”.