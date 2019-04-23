Турчинова и Климкина оставят присматривать за шоу-командой президента-комика

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский может привести за собой в Администрацию президента Украины других участников шоу-проекта «95 квартал», а также членов своего избирательного штаба.

Однако на важнейшие министерские посты они вряд ли попадут.

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Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, еще недавно эксперт Фесенко обслуживал действующего президента, но, поняв, что Петр Порошенко безнадежно проигрывает Владимиру Зеленскому, ушел от кондитера к комику незадолго до выборов.

«Каким будет его президентство и как оно будет развиваться на начальном этапе, мы увидим по тем людям, которые будут назначены. Есть одна страшилка и подозрения, что Коломойский будет всем рулить и управлять. Мне кажется, судя по окружению, которое вокруг него существует, там ситуация очень неоднородная. Больше всего, насколько я понимаю, он доверяет его партнерам, с которыми он уже 20 лет, «квартальцам». Это те люди, с которыми, судя по всему, он принимал решение о коллективном походе во власть.

Не только он придет, а еще небольшая группа людей, пять-десять, которые вместе с ним решили прийти во власть. И там, я бы сказал, наивно-романтические подходы. Это интересно, посмотрим, как они будут корректироваться и реализовываться. Это одна группа. Скорее, люди из этой группы окажутся в Администрации (президента – прим. «ПН»), кто-то, я предполагаю, начальник штаба (Дмитрий Разумков – прим. «ПН»), станет главой Администрации. Но там нет людей, которые бы пошли в исполнительную власть.

Вторая группа, условно можно сказать «днепровская» или политтехнологическая, кто в штабе работали или рядом со штабом, кто-то связан с Коломойским, кто-то просто привлечен для обеспечения различных функций в штабе, это достаточно профессиональная группа, оттуда тоже можно взять часть людей в Администрацию. Я думаю, что тот же Дима Разумков может стать замом главы по внутренней политике, и так далее.

Через эту группу, в том числе, возможно, через Коломойского, можно подтягивать людей на губернаторские должности. Если по министрам обсуждаются разные кандидатуры, то по губернаторам даже сказать невозможно, кто это может быть, одни фантазии.

Либералы, я имею в виду Данилюка, Абромавичуса, Сережу Лещенко, Рябошапко, еще группа экспертов, которых они привлекли, их тоже будут, видимо, в Администрацию привлекать, и еще кого-то рекомендовать в исполнительную власть», – рассуждает Фесенко.

При этом, по словам политолога, нельзя исключать, что глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков на какое-то время останутся на своих постах и будут играть роль «стабилизаторов» в новом правительстве Украины.

«Я буквально вчера услышал слушок, что некоторые фигуры нынешней власти могут временно остаться. Например, поскольку патовая ситуация с министром иностранных дел, де-факто исполняет эти функции Александр Данилюк, и его сватают на эту должность, наши западные партнеры не против, а он сам не хочет, у него амбиции больше. Кстати, рискну предположить, его чрезмерная конфликтность и амбициозность, которая сыграла с ним злую шутку в правительстве Гройсмана, может сыграть злую шутку и здесь, уже в новой команде. И, вроде бы, есть такой сценарий, что может остаться на какое-то время Климкин, и что наши западные партнеры не против такого сценария. Еще одна интересная вещь, что может остаться Турчинов, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Это некие элементы переходного периода, которые, нравится нам или нет, это сохранение инструментов внешнего влияния. Особенно с учетом того, что команда сырая, неопытная, это будут такие стабилизаторы. Ну и роль стабилизатора будет выполнять правительство Гройсмана, Арсен Борисович Аваков, который свои услуги тоже предложит», – резюмировал эксперт.