Турция положила глаз на чужие нефть и газ

19.10.2020, Москва, Олег Коравцов

Турция не может быть посредником в мирном урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха, поскольку фактически является участником конфликта.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту высказал президент Армении Армен Саркисян, давая оценку соответствующе инициативе Баку.

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«Турция не может быть посредником: она в открытую поддерживает Азербайджан, делает это очень грубо и в принципе уже является стороной конфликта. Мы должны вести переговоры с Турцией как со стороной конфликта, а не как с посредником. Турецкие военные и их техника участвуют в этих операциях. Турецкие дроны работают в горах каждый день. Турецкие военные самолеты летают каждый день. Как турки могут быть посредниками?», – сказал Саркисян.

Он считает, что планы Турции, заявляющей о необходимости «обеспечить безопасность энергетических путей», простираются гораздо дальше Карабаха.

«Не надо притворяться, что, мол, «мы здесь для того, чтобы защитить азербайджанцев». Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями. И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане. А это будет менять всю региональную геополитику. Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу.

Это означает, что Турция будет иметь огромное влияние на энергетическую безопасность Европы. Еще она будет иметь огромное влияние на Центральную Азию и Каспийский регион, потому что часть газа и нефти идет именно оттуда. То есть она станет посередине и будет решать: хочу — пропущу вашу нефть, хочу — нет. Или говорить европейцам: «Будете себя хорошо вести, я сделаю так, чтобы эти газ и нефть пришли к вам». То есть Турция будет управлять газом и нефтью, которыми она не владеет. Она раньше была потребителем, а сейчас будет управляющим», – подчеркнул президент Армении.