Турция в Карабахском конфликте – это как немецкие войска на Донбассе

01.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Исторические параллели из-за вмешательства турецких войск в Карабахский конфликт уже превращают для армян данную войну в сакральную.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можете себе представить, что произойдет с жителями Донбасса, если они вдруг увидят на линии разграничения немецкие войска? – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьёв. – Чисто эмоционально, при том, всё понимая – современная Украина. Просто немецкие войска по приглашению Украины окажутся в зоне действия Донбасса. То есть, сразу схлопнется вся картина. Будет сразу однозначный отсыл».

«Вот, когда для армян Карабаха, когда для армян основной Армении вдруг появляется тень Турции, для них моментально картинка схлопывается – это Османская империя, это трагедия 1913-1915 годов. Ну сразу, правильно же? И об этом говорит премьер-министр Армении Пашинян, когда говорит об экзистенциальной угрозе», – подчеркнул Соловьев.

В свою очередь член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов согласился, что подобный сценарий был бы большой ошибкой со стороны Анкары.

«Это еще одно доказательство того, по вашей логике, что турецкие войска в полномасштабном виде там появиться не могут. Это и так сакральная война для Армении.

А ответ, почему нельзя выиграть эту войну Азербайджану, состоит не в том, что ему не хватит военных сил, – может быть и хватит, может быть, он сегодня на порядок сильней, – а потому что вся Армения, потому что для каждого армянина, который пойдет туда воевать – это сакральная война», – заявил Морозов.