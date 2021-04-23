Ты не получишь свою минуту славы: Поколение Шурыгиной обманули

23.04.2021, Москва, Платон Беседин

Энди Уорхол – обаятельный блондин и ушлый творец – в своё время изрёк: «В будущем каждый получит свои 15 минут славы». 15 минут – это, конечно, многовато, а вот минуту – вполне возможно. И телевидение, а после социальные сети активно педалировали данный месседж.

Сотни тысяч людей – и молодых, и постарше – старались и стараются получить свою минуту славы. И для этого они готовы буквально на всё. Идиотизм, который вываливается на нас из социальных сетей и с телеэкрана – это прямое следствие увлечённости стать популярным, в той или иной мере, любой ценой.

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Вот только этим гонщикам за «славой» забыли рассказать о двух вещах. Во-первых, популярность в современном мире слишком скоротечна. Сегодня о тебе говорят на всех каналах, а уже на следующий день, в лучшем случае, забудут. Кто? Что? О чём? Ведь очередной идиот вырвался в топ – и так же скоро исчез. Теперь – во-вторых. Матрица не рассказывает одурманенным искателям славы, чем придётся за то заплатить. И я сейчас не о печальных ночах, когда сжирают себя за то, сколь быстро ушла мелкая и покрупнее популярность. Всё гораздо хуже.

Вот смотрите, сколько народу прошло через адское в своей пошлости и мещанстве реалити-шоу «Дом-2». Сотни людей – и если первые ещё были по-своему персонажами творческими, то последние годы проект населяли эскортницы и фрики. Они приходили туда, чтобы найти уже не столько славы, сколько «папиков».

И это был важный педагогический момент. С экрана на федеральном канале девочек – да и мальчиков – фактически учили продаваться, говоря: отбросьте принципы – не нужны, отбросьте здравый смысл – не стоит. Будьте продажными идиотами – и всё получится. А ведь самое ужасное, что у единиц из сотен и, правда, вышло: пролезла же Бузова в первый ряд, а в ряд третий – Боня, Водоноваева.

Вот только это истории успеха, пусть и весьма своеобразного. А сколько девушек пострадали от насилия? Сколько были убиты? Сколько покончили с жизнью сами? Десятки. Да, именно так – десятки. О них говорить как-то не принято. О тех, кто не прошёл отбор.

Откуда эти мои размышления? На глаза попалась новость, что Диана Шурыгина – да, та самая жертва изнасилования, которую прославил Первый канал – лежит в психдиспансере в отделении наркологии. И так уже не впервые. Плохо кончит девочка. Вот посмотрите – плохо.

И кто-то скажет: «Да чёрт с ней!». Let it be, хотя мне всех людей жаль. Правда. Но речь ведь не о Шурыгиной, нет. Речь о том, кто выводит их в прайм-тайм, кто научает миллионы зрителей быть такими в погоне за «минутой славы». И вот это – настоящая грязь, недопустимая. Потому что вместо минуты славы – месяцы падения. Покажите их, но нет – вспомнят лишь после смерти.

Мораль сказанного? Слова Тайлера Дёрдена из «Бойцовского клуба»: «Телевидение внушило нам, что мы станем звёздами экрана, певцами, но мы понимаем, что это не так. И это приводит нас – всех – в ярость». Улавливаете намёк?