Тягнибок утверждает, что есть четкие шаги по устранению Путина

31.08.2018, Киев, Игорь Петров

Украинцы должны выйти на пикет под Верховную Раду с требованием принятия антиолигархических законов.

Об этом в эфире на тернопольского телеканала ИНТБ заявил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок призывает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«6 сентября мы приглашаем украинцев, которые неравнодушны. Будем пикетировать парламент, требовать принятия антиолигархического закона. В частности, будем требовать принятия нового избирательного кодекса, который уже проголосован в первом чтении. Это тоже часть антиолигархического закона. Чтобы вы понимали: есть внешний враг – Путин. Есть четкие шаги, чтобы устранить эту угрозу. И есть внутренний враг – олигархия», – сказал Тягнибок.