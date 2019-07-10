10.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Мнение, Россия, Украина
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Тягнибоковцы хотят разговора с Россией только через прицел автомата

Никакого диалога с врагами Украины быть не может, враги – не люди и разговор с ними может быть только с позиции силы.

Об этом на предвыборном митинге под Офисом президента Украины заявил соратник Олега Тягнибока из националистической ВО “Свобода” Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский должен остановить свой диалог с Путиным. Должен перестать намекать, что террористы – тоже люди. Это – не люди, это – враги. С врагами разговор один – через прицел автомата. Разговор с врагом может быть только в будапештском формате, разговор с врагом не может быть на условиях Путина, как хочет Зеленский в Минске. Условия Путина, Минские договоренности – условия капитуляции Украины», – сказал он.

Напомним, ВО “Свобода”, которую представляет Игорь Мирошниченко не представлена в парламенте из-за своего низкого рейтинга. В настоящее время она также не проходит в будущий состав Рады по итогам выборов 21 апреля ввиду низкого уровня поддержки – около 2 %.

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